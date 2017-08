MotoGP Silverstone, Qualifiche: Dovizioso, “Abbiamo un buon ritmo ma ci sono tanti piloti molto veloci”

di Alessio Brunori

GP Silverstone MotoGP Ducati Team QP – Andrea Dovizioso nonostante una giornata da lui definita “complicata” si è detto abbastanza soddisfatto delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima gara della MotoGP 2017.

Il pilota della Ducati scatterà infatti dalla seconda fila con il sesto tempo e avrà accanto a se il team-mate Jorge Lorenzo, autore del quinto tempo, a sua volta preceduto dalla Yamaha di Maverick Vinales. A differenza di Lorenzo, “DesmoDovi” utilizza la carena “standard”, visto che a suo parere su questa pista quella “portante” non da benefici. A lui la parola.

“Oggi è stata una giornata piuttosto complicata perché purtroppo stamattina è piovuto, e abbiamo perso quasi tutto il turno di FP3, senza riuscire a lavorare come avevamo programmato. Alla fine nelle FP4 siamo riusciti a migliorare abbastanza, ma non sono ancora del tutto contento e spero che domani nel warm-up potremo fare ancora un passo avanti – ha detto Andrea Dovizioso – Abbiamo un buon ritmo ma ci sono tanti piloti molto veloci e quindi vedremo in gara. Sono comunque soddisfatto del tempo ottenuto in qualifica, perché partire nelle prime due file era un nostro obiettivo e ce l’abbiamo fatta.”

Foto: Alex Farinelli

