MotoGP Silverstone: Pedrosa, “Abbiamo fatto del nostro meglio, ma dobbiamo ancora migliorare”

di Gianluca Rizzo

Gp Silverstone MotoGP Qualifiche Honda Repsol – Migliora il week end di Dani Pedrosa, che nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna ha fatto registrare il settimo tempo.

Lo spagnolo della Honda, dopo aver mancato l’accesso diretto alla Q2, è riuscito ad ottenere il miglior tempo e quindi l’accesso alla fase successiva.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Abbiamo fatto del nostro meglio per recuperare dopo le sessioni di prove molto difficili, e alla fine siamo riusciti a migliorare la nostra situazione un po’. Abbiamo dato il 100% in Q1 e siamo riusciti a passare in Q2 e fare un altro giro decente, mi sentivo un po’ meglio con il pneumatico morbido. Questa è stata la parte positiva della giornata. D’altra parte, non siamo riusciti a lavorare come volevamo durante le pratiche, anche considerando che le condizioni del tracciato non sono state ideali nel FP3, quindi non abbiamo raccolto troppi dati e non abbiamo fatto molti buoni tempi per il passo gara. Dobbiamo ancora lavorare per cercare di migliorare ulteriormente la stabilità della moto e dobbiamo decidere quale pneumatico da utilizzare per la gara. Vedremo dove siamo domani nel warm-up, ma in ogni caso, dovrò spingere forte fin dall’inizio della gara “.

Foto: A.Farinelli

26th agosto, 2017

