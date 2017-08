MotoGP Silverstone, FP4: Lorenzo precede Dovizioso, Rossi è nono

di Alessio Brunori

Gp Silverstone MotoGP FP4 – La quarta sessione di prove libere della classe MotoGP a Silverstone, non valevole ai fine dell’ingresso in Q2, ma dove i piloti provano sia in assetto da gara che da qualifica, ha visto i riders scendere in pista con pneumatici slick.

Il miglior tempo è andato a Jorge Lorenzo, che in sella alla Ducati Desmosedici GP dotata della nuova carena, ha fermato il cronometro sul tempo di 2:01.060.

Il pilota maiorchino l’ha ottenuto con la seconda moto, equipaggiata con gomma morbida, dopo che la moto #1 ha avuto un problema che ha appiedato il cinque volte campione del mondo.

Lorenzo ha preceduto di 0.658s il team-mate Andrea Dovizioso e la Honda del Team LCR dell’idolo di casa Cal Crutchlow, in pista con la livrea Castrol che riprende quella della mitica Honda RC45.

Quarto tempo per il leader del mondiale Marc Marquez, che ha preceduto le Yamaha di Maverick Vinales e Johann Zarco.

Alex Rins con la Suzuki è settimo e davanti al team-mate Andrea Iannone, con il pilota di Vasti che precede i connazionali Valentino Rossi e Danilo Petrucci.

a breve inizieranno le qualifiche che potrete seguire live cliccando qui.

