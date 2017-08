Moto2 Silverstone, QP: Pasini, “Questa pole ha un sapore speciale”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Silverstone QP 2017 – Terza pole consecutiva per il pilota del team Italtrans Racing, Mattia Pasini, che precede Alex Marquez e Franco Morbidelli.

Già nelle libere, Mattia aveva dimostrato di avere un buon passo e oggi ha confermato con la pole position, segno che la sintonia tra pilota e team funziona alla perfezione:

“Sono molto contento perché questa pole position ha un sapore speciale. Abbiamo dato frutto ai test svolti al Red Bull Ring la scorsa settimana, lavorando tanto anche in questi due giorni. Mi sento in forma e soprattutto mi diverto! Domani l’obiettivo è correre una bella gara e lottare per il podio”.

26th agosto, 2017

Tag:Gp Silverstone, Italtrans Racing Team, Mattia Pasini, Moto2, Motomondiale 2017