Moto2 Silverstone QP: Morbidelli, “Spero di fare una buona gara”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 QP Silverstone 2017 – Il leader del campionato, Franco Morbidelli, scatterà dalla terza posizione ed è fiducioso di poter fare una bella lotta con Mattia Pasini.

Franco si è detto contento per la prima fila e per essere riuscito a migliorare il passo dopo aver fatto fatica durante le sessioni di ieri:

“Negli ultimi minuti della sessione ho girato con Mattia Pasini, abbiamo giocato un pò e penso che questa sarà l’anteprima della gara. Sono felice per il terzo posto e per i miglioramenti fatti sul setup del mio passo gara perché ieri ho fatto fatica, non ero veloce abbastanza. Voglio ringraziare la mia squadra per l’ottimo lavoro e spero di fare un piccolo passo avanti nel warm up”.

26th agosto, 2017

Tag:Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, Gp Silverstone, Moto2, Motomondiale 2017