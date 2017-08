Moto2 Silverstone, FP3: Continua la carica di Marquez, ma Morbidelli è in scia

di Gianluca Rizzo

Gp Silverstone Moto2 Prove Libere 3 – Ultima sessione prima della qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna asciutta per i piloti della Moto2.

E’ Alex Marquez ad aggiudicarsi la terza sessione di libere, fermando il cronometro sul 2:06.996, migliorando di quasi 4 decimi la migliore prestazione di ieri. Alle spalle del pilota Marc VdS il compagno di squadra, Franco Morbidelli, seguito da Mattia Pasini (ItalTrans) e Thomas Luthi (Carxpert Interwetten).

Continua la buona progressione di Lorenzo Baldassarri (Forward), che ha chiuso con il quinto tempo davanti a Remy Gardner (Tech3) e Miguel Oliveria (Ktm Ajo).

Takaaki Nakagami (Honda Team Asia) precede Simone Corsi (SpeedUp) in nona posizione. Isaac Vinales (SaG) completa la top ten.

Continuano le difficoltà per Francesco Bagnaia (Sky Racing Team) che ha chiuso con il dodicesimo tempo. Ottima prestazione per il compagno di squadra, Stefano Manzi, che ha chiuso con il 15esimo tempo.

Solo 22esimo Luca Marini (Forward) e precede Andrea Locatelli (ItalTrans), 23esimo, e Alex De Angelis,26°, al rientro in categoria per sostituire l’infortunato Xavier Siméon in Tasca Racing.

26th agosto, 2017

Tag:Alex Marquez, Andrea Locatelli, Axel Bassani, Axel Pons, Brad Binder, Danny Kent, Dominique Aegerter, Edgar Pons, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Gp Gran Bretagna Moto2 FP3, Gp Silverstone Moto2, Gran Bretagna, Gran Bretagna FP3, Gran Bretagna Moto2, Hafizh Syahrin, Iker Lecuona, Isaac Viñales, Jesko Raffin, Jorge Navarro, Khairul Idham Pawi, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Marcel Schrotter, Mattia Pasini, Miguel Oliveira, Moto2, Motomondiale, Motomondiale 2017, Remy Gardner, Sandro Cortese, Silverstone FP3, Simone Corsi, Stefano Manzi, Takaaki Nakagami, Tetsuta Nagashima, Thomas Luthi, Xavi Vierge