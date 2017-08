MotoGP Silverstone, FP1: Vinales risorge nelle prime libere, Rossi 5°

di Gianluca Rizzo

Gp Silverstone MotoGP Prove Libere 1 – Prima sessione del Gp della Gran Bretagna in archivio per i piloti della classe regina, che hanno affrontato il turno con cielo sereno e temperatura dell’asfalto di 25°c.

E’ Maverick Vinales a chiudere al comando la FP1, con il tempo di 2:02.130. Il pilota Ymaha nel finale ha montato gomme nuove, come anche Jorge Lorenzo, che ha chiuso alle sue spalle a oltre mezzo secondo.

Terzo tempo per il pilota di casa Cal Crutchlow, che precede Marc Marquez e Valentino Rossi, i tre sono racchiusi in tre decimi. Il campione di Tavullia, al contrario del compagno di squadra, è rimasto per tutto il turno con gomme usate, senza cercare l’assalto al tempo. Esattamente come il due piloti Honda che lo precedono.

Sesto tempo per la Ducati del team Aspr di Alvaro Bautista, che precede l’ottima Aprilia di Aleix Espargarò, e Scott Redding (Pramac).

Il vincitore del Gran Premio d’Austria, Andrea Dovizioso, completa la top ten. Anche nel caso del pilota forlivese, intero turno disputato con gomme usate.

A 2 secondi dalla vetta, in 18esima posizione, Andrea Iannone, seguito da Danilo Petrucci. Il pilota ternano è stato fermato a tre minuti dalla fine di un problema tecnico.

Alex Rins è sceso in pista con casco, guanti e stivali neri, in ricordo delle vittime dell’attentato a Barcellona.

Foto: A.Farinelli



25th agosto, 2017

