MotoGP Silverstone, Day 1: Pedrosa, “Oggi è stato difficile, non sono stato in grado di trovare stabilità sulle buche”

di Gianluca Rizzo

Gp Silverstone MotoGP Prove Libere Honda Giornata disastrosa per Dani Pedrosa, che nella classifica combinata dei tempi, dopo i primi due turni di libere del Gran Premio di Gran Bretagna, ha chiuso con il diciassettesimo tempo.

Per il pilota spagnolo, grandissime difficoltà per riuscire a trovare il giusto set up, che si adatti alla pista e soprattutto alle fastidiosissime buche. La prima sessione si è stata chiusa dal pilota di Sabadell in 14esima posizione, mentre nel pomeriggio inglese il miglioramento di oltre un secondo, rispetto alla FP1, non è bastato per andare oltre il 17esimo posto.

Domani nel caso dovesse piovere nelle FP3, il #26 rischia di dover passare dalla tagliola della Q1.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Oggi è stato difficile, perché in entrambe le sessioni, abbiamo lottato molto con la messa a punto della sospensione e non sono stato in grado di trovare una buona stabilità sulle buche. Non potevo controllare bene la moto, in quanto si muoveva e scuoteva molto, il che significava che non riuscivo a essere veloce. Continueremo a lavorare con la squadra per trovare una soluzione. Non sarà facile, ma faremo del nostro meglio perché siamo reduci da diverse gare molto positive e vorremmo continuare allo stesso livello “.

25th agosto, 2017

Tag:Dani Pedrosa, FP1, FP2, Gp Gran Bretagna, Honda, Hrc, MotoGP, Motomondiale 2017, Prove Libere, Silverstone