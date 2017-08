MotoGP Silverstone, Day 1: Iannone, “Il setting di base è buono”

di Roberto Valenti

Decima posizione per Andrea Iannone nelle prime libere del Gran Premio di Gran Bretagna. L’italiano ha lavorato col setting utilizzato in Austria, testando diverse soluzioni sul fronte pneumatici. Le impressioni sono positive, ma bisognerà aspettare le libere di domani per capire il reale livello della Suzuki sui curvoni di Silverstone.

Ecco le parole di Iannone: “Sono abbastanza felice ma non completamente soddisfatto. Stiamo lavorando sodo e cercando di migliorare. Non abbiamo problemi importanti, ma solo piccole cose che dobbiamo raffinare in previsione di domani. Finora non abbiamo lavorato molto sulle impostazioni visto che abbiamo sfruttato il setting dell’Austria, quindi cercheremo di adattare la moto a Silverstone. Dopo Brno siamo riusciti a migliorare e a fare un gran salto in termini di prestazione. Domani cercheremo di apportare modifiche più grandi sulla moto per vedere come reagisce. Abbiamo inoltre provato molti pneumatici. Con le mescole dure il feeling non è buono, ma con la morbida la sensazione è migliore, anche se dobbiamo capire meglio come può comportarsi per tutta la durata della gara”.

Foto: A.Farinelli

