MotoGP Silverstone, Day 1: A.Espargarò, “Pista adatta alla mia Aprilia”

di Roberto Valenti

MotoGP – Aprilia Gresini, Day 1 Silverstone | E’ stato un inizio decisamente positivo quello di Aprilia a Silverstone, dodicesima tappa del Motomondiale 2017. Aleix Espargaró, con un grande giro nel finale della FP2 pomeridiana, ha portato la sua RS-GP in quarta posizione nella classifica di giornata. In entrambi i turni disputati oggi il pilota spagnolo ha mostrato un buon feeling con la pista inglese, ben assecondato da una Aprilia subito a punto.

Soddisfatto della giornata anche Sam Lowes, che sulla pista di casa ha utilizzato le prime due sessioni per sperimentare nuove soluzioni di assetto della RS-GP con l’obiettivo primario di migliorare la stabilità su un asfalto piuttosto sconnesso. Il debuttante inglese ha individuato assieme al team la direzione di lavoro, senza utilizzare lo pneumatico più morbido nel “time attack” finale.

Ecco invece le impressioni di Aleix Espargarò: “Questa è una delle piste in cui mi sono sentito meglio da subito, la RS-GP risponde davvero bene qui a Silverstone. Peccato per il problema alle costole rimediato allenandomi con il kart, nei cambi di direzione veloci soffro parecchio e fatico a respirare bene. Sto lavorando molto con la Clinica e spero di essere in buone condizioni per la gara”.

Ecco le parole di Sam Lowes: “Nelle FP2 abbiamo provato diverse cose per trovare la giusta direzione in termini di assetto, soprattutto per migliorare la stabilità della RS-GP. Ho girato con la gomma più dura, che sembra funzionare bene per noi. Molti piloti hanno migliorato parecchio usando la morbida a fine sessione, questo mi fa pensare che potevamo essere più rapidi come tempo sul giro. Questa mattina non mi ero trovato troppo bene ma nel pomeriggio siamo cresciuti, mi sono divertito, e credo che potremo continuare a migliorare anche domani”.

Foto: A.Farinelli

25th agosto, 2017

Tag:Aprilia, Aprilia RS-GP, day 1, libere, MotoGP, Motomondiale, Sam Lowes, Silverstone, ukgp