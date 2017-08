Moto3 Silverstone, FP1: Canet fa sua la prima sessione, bene gli italiani

di Gianluca Rizzo

Gp Silverstone Moto3 Prove Libere 1 – Cielo sereno e temperature in aumento durante tutto l’arco del turno; queste le condizioni meteo che hanno accolto i piloti della Moto3 nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.

Al termine dei 40 minuti di FP1, è Aron Canet a chiudere davanti a tutti. Il pilota, in sella alla Honda del team Estrella Galicia, ha preceduto Bo Bendsneyder (KTM Ajo) e Andrea Migno.

Il pilota dello Sky Racing Team ha preceduto il compagno di squadra Nicolò Bulega, non al 100% a causa di un virus intestinale. Ottimo quinto tempo per Enea Bastianini (Estrella Galicia), che precede il leader del mondiale, Joan Mir (Leopard). Alle spalle dello spagnolo, il compagno di squadra, Livio Loi e Juanfran Guevara (RBA).

Nono tempo per Niccolò Antonelli, che ieri ha firmato per il team SIC58 Squadra Corse per il prossimo anno. Completa la top ten Marcos Ramirez (Platinum Bay Real Estate).

Problemi tecnici per Romano Fenati dopo appena un giro. L’ascolano è riuscito a tornare in pista solo a 12 minuti dalla fine. Il pilota del team Marinelli Rivacold Snipers ha chiuso con il 12esimo tempo.

Quindicesimo Fabio di Giannantonio (Gresini) che ha preceduto Lorenzo Dalla Porta (Mahindra) in 17esima posizione.

Uno dietro l’altro i piloti del team CIP: Manuel Pagliani e Marco Bezzecchi, che hanno chiuso rispettivamente in 22esima e 23esima posizione.

Solo 25esimo Tony Arbolino del team Sic58 Squadra Corse.

