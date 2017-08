Moto3 Silverstone Day 1: Bastianini, “Giornata molto positiva”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Silverstone Day 1 – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0, Enea Bastianini, ha concluso la prima giornata di prove libere con il decimo tempo.

Già nelle FP1, Enea era stato uno dei piloti più veloci registrando il quinto tempo, segno che le modifiche fatte in Austria, hanno dato i loro frutti:

“E’ stata una giornata molto positiva, questa mattina siamo stati veloci fin dall’inizio e questo vuol dire che le modifiche che abbiamo fatto durante il weekend in Austria, hanno funzionato. Nelle FP2 le condizioni erano migliori perchè faceva più caldo e la pista aveva più temperatura, siamo migliorati ed è quello che ci aspettavamo. Ci sono punti dove la moto è più nervosa e perdo un pò in accelerazione. Domani ci concentreremo su questo problema per cercare di ottenere una buona qualifica”.

25th agosto, 2017

Tag:Enea Bastianini, estrella galicia 0.0, Gp Silverstone, Moto3, Motomondiale 2017