Moto3 Preview Silverstone: lo Sky Racing Team motivato per la gara

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Gp Silverstone – Andrea Migno e Nicolò Bulega guardano con fiducia al gran premio d’Inghilterra, dove l’hanno scorso avevano ottenuto un buon piazzamento.

Nonostante la caduta a Spielberg, Andrea ha lottato con il gruppo di testa, una buona motivazione per affrontare il weekend:

“Dopo qualche weekend difficile, a Spielberg siamo tornati a lottare con i protagonisti. Sono partito bene: avevo moto e passo per poterci provare. Purtroppo l’epilogo non è stato quello sperato, ma siamo tornati subito al lavoro ai test con ottimi risultati. Silverstone mi piace: l’atmosfera e il pubblico sono speciali e l’anno scorso siamo stati davvero veloci”.

Al suo debutto nella pista inglese, l’anno scorso Nicolò ottenne un ottimo quinto posto; c’è voglia di riscatto dopo la gara austriaca:

“A Spielberg è stata una gara dura: non sono partito bene, ma sono riuscito a trovare un gran ritmo nel finale. Ai test in Austria abbiamo continuato a lavorare concentrandoci anche su questo aspetto per essere più competitivi in questa seconda metà della stagione. Silverstone mi piace e lo scorso anno ho centrato un buon piazzamento”.

25th agosto, 2017

Tag:Andrea Migno, Gp Silverstone, Moto3, Motomondiale 2017, Nicolo Bulega, Sky Racing Team VR46