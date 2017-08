Moto2 Silverstone, FP1: Aegerter a sorpresa beffa Marquez nel finale

di Gianluca Rizzo

Gp Silverstone Moto2 Prove Libere 1 – E’ Dominique Aegerter ad aggiudicarsi la prima sessione di libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale 2017.

Il pilota svizzero, su Suter, ha chiuso con il crono di 2:08.191, davanti a Alex Marquez (Marc VdS), che è stato in testa alla classifica dei tempi per quasi tutto il turno.

Terzo tempo per Miguel Oliveira (KTM Ajo) che precede un redivivo Lorenzo Baldassarri. Alle spalle del pilota Forward, l’attuale leader del mondiale, Franco Morbidelli che precede Takaaki Nakagami e un ottimo Simone Corsi (Speed Up).

Ottavo tempo per Thomas Luthi, che precede Mattia Pasini (ItalTrans) e Isaac Vinales.

Diciottesimo tempo per Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46), mentre Luca Marini (Forward) si è dovuto accontentare del 20esimo tempo.

Ventiquattresimo tempo per Andrea Locatelli (Ital Trans), che ha preceduto Alex De Angelis, al rientro in categoria per sostituire l’infortunato Xavier Siméon in Tasca Racing.

Trentunesimo tempo per Stefano Manzi (Sky Racing Team VR46),

25th agosto, 2017

Tag:Alex Marquez, Andrea Locatelli, Axel Bassani, Axel Pons, Brad Binder, Danny Kent, Dominique Aegerter, Edgar Pons, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Gp Gran Bretagna Moto2 FP1, Gp Silverstone Moto2, Gran Bretagna, Gran Bretagna FP1, Gran Bretagna Moto2, Hafizh Syahrin, Iker Lecuona, Isaac Viñales, Jesko Raffin, Jorge Navarro, Khairul Idham Pawi, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Marcel Schrotter, Mattia Pasini, Miguel Oliveira, Moto2, Motomondiale, Motomondiale 2017, Remy Gardner, Sandro Cortese, Silverstone FP1, Simone Corsi, Stefano Manzi, Takaaki Nakagami, Tetsuta Nagashima, Thomas Luthi, Xavi Vierge