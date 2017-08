Moto2 Silverstone Day 1, top 10 per Marini e Baldassarri

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Silverstone Day 1– Giornata positiva per i piloti del Forward Racing Team, Luca Marini e Lorenzo Baldassarri, che hanno concluso rispettivamente al decimo e all’ottavo posto.

Già nelle FP1 Lorenzo aveva dimostrato di avere un buon passo nella pista inglese, chiudendo in quarta posizione:

“Nel complesso oggi abbiamo lavorato bene e sono soddisfatto avendo incrementato ulteriormente la mia fiducia sulla moto. Questo circuito ha numerose buche che non lo rendono facile da guidare ma mi piace molto lo stesso. Gli ultimi giri sono stati davvero buoni e abbiamo trovato dei miglioramenti importanti. Nel mio ultimo giro sono stato ancora più veloce ma non avevo visto la bandiera a scacchi quando sono passato al traguardo. Avevo abbassato il tempo di altri due decimi di secondo, anche se sfortunatamente non conta; avrei potuto guadagnarmi la top 5. So che purtroppo il tempo non è ufficiale, ma mi sento davvero bene e domani continueremo a lavorare in questa direzione”.

Il lavoro di oggi ha dato i frutti sperati, visto che Luca ha trovato una buona base per la qualifica:

“Parlando in generale, è stata una giornata positiva. Abbiamo provato tante cose diverse e trovato un buon setup per domani, in modo da poter cominciare a lavorare per migliorare la moto in vista delle qualifiche. Inoltre, la distanza dai piloti davanti non è grande, il che è un dato positivo che emerge da queste due sessioni di prove libere e mi fa guardare avanti con fiducia. Mi dispiace per i miei meccanici per la caduta verso la fine delle FP2 ma sono sicuro che faranno un gran lavoro come al solito e la moto sarà perfettamente preparata per domani”.

