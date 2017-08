Moto2 Silverstone Day 1: Bagnaia, “Giornata più complicata del previsto”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Silverstone Day 1 – Il weekend inglese è iniziato in salita per lo Sky Racing Team VR 46. Pecco Bagnaia ha concluso in 18esima posizione; progressi per Stefano Manzi, tredicesimo.

Il pilota torinese ha avuto difficoltà a trovare il passo nei due turni ma è fiducioso di migliorare per la qualifica:

“Una prima giornata di lavoro più complicata del previsto: non siamo riusciti ad essere competitivi e ho sofferto nell’ultimo run quando ho montato la morbida per migliorare il tempo sul giro. C’era qualcosa che non andava, la moto scivolava moltissimo e non sono riuscito ad andare oltre il 13esimo posto. Dobbiamo terminare di analizzare i dati, ma per domani abbiamo già qualche soluzione da provare e so dove poter migliorare. Con solo mezzo secondo di gap in meno, posso avvicinare la Top10”.

Progressi per Stefano Manzi che è riuscito a risolvere qualche problema e spera di poter fare un buon risultato domani:

“Stamattina non sono partito benissimo, ma tra le due sessioni siamo riusciti a fare un buono step in avanti e a risolvere qualche criticità. Nel secondo turno ho impostato un lavoro su tre run: i primi due con la dura e l’ultimo con la morbida. Sono stato veloce all’inizio e ho segnato il mio miglior tempo sul giro nelle fasi preliminari. Sono soddisfatto del risultato di oggi, spero di ripetermi domani in qualifica per ringraziare tutti i ragazzi del Team per il loro gran lavoro”.

25th agosto, 2017

