MotoGP: Thomas Luthi sarà il team-mate di Franco Morbidelli

di Alessio Brunori

Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS – Thomas Luthi, rider svizzero della classe Moto2, correrà dal prossimo anno nella classe MotoGP, esattamente con il Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, che farà debuttare nella Top Class anche il nostro Franco Morbidelli.

Entrambi saranno in sella alla Honda RC213V, moto che il Team belga utilizza da quattro anni. Nato e cresciuto a Linden nei pressi di Emmental in Svizzera, Luthi ha cominciato a correre in moto all’età di sette anni.

Ha debuttato nel Campionato del Mondo (125cc) nel Gran Premio di Germania del 2002 prima di entrare a tempo pieno nel 2003. Nel 2005 il pilota svizzero ha vinto la sua prima gara a Le Mans e in quell’anno con altre tre vittorie si è aggiudicato il mondiale, vinto per 5 punti su Mika Kallio.

Con nove podi nel 2017, tra cui una vittoria a Brno, Luthi si trova attualmente secondo in classifica di campionato Moto2, a -26 da Morbidelli, che come detto sarà il suo prossimo compagno di squadra.

L’unica esperienza nella MotoGP è stata quando ha provato la KTM nel 2016, con la squadra austriaca che da quest’anno è in pianta stabile nella Top Class.

“Avevamo un certo numero di opzioni per il secondo pilota MotoGP per il 2018, ma Thomas Lüthi è stata la scelta unanime, nonostante sia un rookie della MotoGP. La sua costanza in sette stagioni nella Moto2 è stata incredibile – ha detto Marc van der Straten, President Marc VDS Racing Team – Nel 2013 solo una volta non è stato nella Top Five ed è stato una spina nel fianco. Quest’anno la sua costanza è ancora una volta una minaccia per le nostre aspirazioni al titolo. Siamo orgogliosi di dargli il benvenuto nella famiglia Racing Marc VDS.”

24th agosto, 2017

