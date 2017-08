MotoGP Silverstone: Valentino Rossi, “Titolo difficile, però ci sono ancora tante gare”

di Alessio Brunori

GP Silverstone MotoGP Yamaha Team – Valentino Rossi ha parlato alla vigilia della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa della dodicesima tappa del Motomondiale 2017. Rossi ha parlato sia del presente che del futuro, visto che a Misano ha provato il primo prototipo del 2018. A lui la parola.

“E’ una soddisfazione arrivare a 300 GP, ma anche triste perché mi ricorda che sono vecchio. L’importante però è il numero di podi e delle vittorie. I test a Misano sono andati bene, soprattutto in ottica gara, che spero vada benissimo visto che Misano è la gara di casa. Abbiamo lavorato anche in ottica 2018, c’era il prototipo del prossimo anno e mi sono trovato bene – ha detto Valentino Rossi – Per come sto andando quest’anno il campionato è difficile però ci sono ancora tante gare. Prima di pensare al mondiale bisogna cercare di essere competitivi altrimenti è inutile. Abbiamo parlato tanto con gli ingegneri e abbiamo spiegato cosa secondo noi va fatto, sia Honda che Ducati hanno fatto un passo avanti, pero in qualche pista possiamo essere ancora competitivi, qui speriamo di stare la davanti.”

Foto: Alex Farinelli

24th agosto, 2017

