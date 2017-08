MotoGP Silverstone Preview: Lorenzo, “L’obiettivo è essere tra i primi sin dal venerdì”

di Gianluca Rizzo

GP Silverstone MotoGP Ducati Team – Il Gp d’Austria di Jorge Lorenzo, nonostante il quarto posto, ha mostrato il suo continuo progresso in sella alla GP17. Il maiorchino, sta migliorando di gara in gara in ogni condizione, e i test di Misano di pochi giorni fa potrebbero aver dato quel qualcosa in più per cercare di rimanere insieme ai primi fino alla fine.

Su questo tracciato il pilota Ducati ha vinto 3 volte: nel 2010, 2012 e nel 2013, mentre l’anno scorso si dovette accontentare dell’ottavo posto. Come il compagno di squadra, nei test di Misano, Lorenzo ha completato 92 giri, trovando un buon feeling e un buon riscontro in sella alla sua DesmosediciGP.

L’obiettivo del pilota è molto semplice, essere tra i primi sin dalle prove del venerdì.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Le ultime due gare, a Brno e in Austria, mi hanno dato una sempre maggiore fiducia perché siamo migliorati in molti aspetti e quindi l’obiettivo per Silverstone è di continuare in questo trend positivo e riuscire ad essere tra i primi fin dalle prove di venerdì. Il circuito mi piace molto, nonostante gli avvallamenti che abbiamo trovato sull’asfalto negli ultimi anni. Uno dei fattori chiave per la gara sarà il meteo, sempre molto instabile in Inghilterra, ma la nostra moto ha dimostrato di saper essere competitiva sia sul bagnato che in condizioni di asciutto. Il test di martedì a Misano è stato molto positivo e ci ha confermato che stiamo lavorando nella direzione giusta: ho fatto quasi 100 giri e ora riesco a guidare la mia Desmosedici in modo sempre più naturale.”

Foto: A.Farinelli

24th agosto, 2017

