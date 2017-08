MotoGP Silverstone Preview: Dovizioso, “Dopo la vittoria sono molto contento di tornare in pista”

di Gianluca Rizzo

GP Silverstone MotoGP Ducati Team – La vittoria del Gran Premio d’Austria e i test a Misano di pochi giorni fa hanno dato la carica ad Andrea Dovizioso, che attualmente è secondo nel mondiale.

Il forlivese nei test ha completato ben 102 giri, continuando a lavorare sul set up della moto e sulla nuova carena, test importante non solo per il Gran Premio di misano, ma anche per il prossimo appuntamento del Motomondiale, il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone.

Il pilota Ducati dovrà necessariamente ottenere un buon risultato per rimanere in cima alla classifica mondiale, e magari tentare l’assalto a Marquez. Su questa pista DesmoDovi ha ottenuto tre podi: 2 secondi posti nel 2010 e nel 2011, e un terzo posto nel 2015.

Queste le parole di Andrea Dovizioso: “Dopo la vittoria in Austria sono molto contento di tornare in pista a Silverstone. Il circuito inglese è un bellissimo tracciato, ma sicuramente il weekend sarà molto impegnativo per le condizioni atmosferiche, sempre variabili, ed anche perché la pista è piena di avvallamenti che rendono tutto ancora più difficile. Il test di Misano è stato molto importante perché siamo riusciti a fare alcune prove che ci saranno utili sia per Silverstone che per il GP di San Marino di metà settembre.”

Foto: A.Farinelli

24th agosto, 2017

