MotoGP Silverstone, Conferenza Stampa: Vinales, “Dobbiamo fare del nostro meglio per lottare per il mondiale”

di Gianluca Rizzo

Gp Gran Bretagna MotoGP – Alla consueta conferenza stampa che precede il Gran Premio di Silverstone era presente Maverick Vinales.

Il pilota Yamaha è reduce dalla sesta posizione del Gp d’Austria e dai test della settimana scorsa a Misano.

Lo spagnolo sembra aver ritrovato un buon feeling, grazie anche ad alcune modifiche elettroniche provate nei test. Qui lo scorso hanno riusci a portare alla vittoria la Suzuki, e quest’anno l’obiettivo sarà ripetere il successo.

Queste le parole di Maverick Vinales: “Ho bei ricordi di Silverstone, l’anno scorso sono stato molto forte, ma è un altro anno e un altra storia. Sarà importante spingere al 100% sin dall’inizio e capire come gestire le gomme. Stiamo migliorando e cerchiamo di avere buoni tempi. A Misano abbiamo lavorato sull’elettronica e mi sono sentito a mio agio. Qui possiamo fare bene. Dobbiamo fare del nostro meglio per lottare per il mondiale, Misano ha portato dei miglioramenti, in preparazione alla gara di Silverstone. cercherò di mantenere la visione positiva e di lavorare per fare una buona gara.”



Il Motomondiale condivide il circuito di Silverstone con la Formula 1. Gli avvallamenti lo scorso anno crearono qualche problema, quest’anno con l’aumento del Down Force da parte della F1 la situazione potrebbe essere peggiorata, questa l’opinione del #25: “La nostra moto con gli avvallamenti funziona bene, ma bisogna prima controllare il circuito. E’ difficile avere il giusto set up per andare bene sia nelle buche che negli altri settori.”

24th agosto, 2017

