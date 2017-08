MotoGP Silverstone, Conferenza Stampa: Pedrosa, “L’anno scorso abbiamo avuto qualche problema, quest’anno dovremo stare sul pezzo”

di Gianluca Rizzo

Gp Gran Bretagna MotoGP – Alla conferenza stampa che precede il Week End del Gran Premio di Silverstone era presente Dani Pedrosa.

Lo spagnolo della Honda è reduce da tre terzi posti consecutivi, e spera qui di continuare con la scia di risultati positivi.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Le ultime gare sono andate bene per me, abbiamo lavorato bene e molto. Speriamo di poter continuare sullo stesso livello. La sensazione è stata buona, e sarà importante lavorare bene sin da domani. Non veniamo spesso qui, è un tracciato lungo e quindi dovremo studiare e testare bene le gomme, la qualifica sarà molto importante. Dalla FP1 è molto importante fare bene, ma le qualifiche sono fondamentali per poter affrontare bene le prime chicane, ovviamente poi le gomme sono molto importanti come anche il setting. Qui lo scorso anno abbiamo avuto qualche problema, ma quest’anno dovremo essere sul pezzo per tutto il week end. Ci sono molti avvallamenti, su questa e ci sono diversi tipi di asfalto e va considerato nella gestioni dell’assetto, insieme all’elettronica, non so quale sia la condizione oggi del tracciato, abbiamo fatto molto lavoro per essere a nostro agio con gli avvallamenti.”

Recentemente si è discusso di portare il Gran Premio di Gran Bretagna sul vecchio circuito di Donington, ecco cosa ne pensa il 26#: “Penso che sia Silverstone che Donington siano perfetti. Il problema di questo circuito è la presenza della F1, però ricordo che a Donington le condizioni meteo erano difficili ma è molto bello.”

24th agosto, 2017

Tag:conferenza stampa, Dani Pedrosa, gran premio di gran bretagna, MotoGP, Motomondiale 2017, Silverstone