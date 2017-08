MotoGP Silverstone, Conferenza Stampa: Marquez, “Tracciato difficile, ma stiamo lavorando bene”

di Alessio Brunori

GP Silverstone MotoGP Repsol Honda Team – Il leader della classifica iridata Marc Marquez, ha parlato nella classica conferenza stampa del giovedì che precede in questo caso il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale 2017. Il pilota della Honda è reduce dal secondo posto del Red Bull Ring, ottenuto dopo una splendida battaglia con la Ducati di Andrea Dovizioso. A lui la parola.

“Sicuramente l’Austria è stata un ottima gara, l’ho rivista a casa ed è stata molto bella, poi Dovi (Andrea Dovizioso, ndr) è stato velocissimo, ha avuto un qualcosa in più rispetto a me, ma ci ho provato fino alla fine – ha detto Marc Marquez – Adesso siamo a Silverstone, dopo i test di Misano dove mi sono trovato molto bene. Qui l’anno scorso ero vicino al podio e anche quest’anno sarà quello l’obiettivo. La grande incognita sarà il meteo. E’ uno dei circuiti più difficili del calendario ed è difficile portare in temperatura le gomme, effettivamente più essere un weekend particolare, e cercherò di lavorare e essere pronto per domenica.”

24th agosto, 2017

