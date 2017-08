MotoGP: FP2 di Silverstone con il “lecca lecca”

di Alessio Brunori

MotoGP Silverstone – L’attuale procedura del flag-to-flag non convince tutti i piloti della MotoGP e nella sua ultima apparizione, c’è stato anche la caduta nella corsia dei box di Andrea Iannone, che per non centrare Aleix Espargarò, che in quel momento stava uscendo è caduto centrando anche la moto del team-mate Alex Rins.

A questo proposito domani nelle FP2 di Silverstone sarà provato un nuovo tipo di flag-to-flag. Al termine della sessione i piloti rientreranno nella pit-lane e cambieranno le moto secondo questa nuova procedura. Usciranno poi dalla corsia dei box per un ulteriore giro di prova.

Nel cambio moto i piloti saranno aiutati da segni orizzontali dove dovranno essere posizionate le moto e dove dovranno restare i meccanici al momento del cambio. Ci sarà poi un membro del team preposto solo alla direzione dei movimenti e alla ripartenza del proprio pilota in totale sicurezza con il classico Lollipop stile Formula 1.

La seconda sessione della classe Moto2 sarà quindi posticipata di 10 minuti e prenderà il via alle 16:15 ora italiana.

