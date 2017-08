Moto2 Preview Silverstone: Morbidelli, “Pista impegnativa ma sono fiducioso”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Gp Silverstone – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, Franco Morbidelli, arriva in Inghilterra con un vantaggio in campionato di 26 punti su Thomas Luthi.

Dopo la settima vittoria stagionale, Franco è determinato ad estendere la sua leadership in campionato; l’anno scorso salì sul podio in seconda posizione:

“Vincere in Austria dopo la sfortuna di Brno è stato importante e questo significa che vado a Silverstone fiducioso. Dobbiamo vedere come sarà il tempo perché è sempre un’incognita; la pista è impegnativa, lunga e larga, ci sono molte curve che la rendono complicata da affrontare. L’anno scorso ho concluso secondo e sarebbe bello migliorare quest’anno. Noi lavoreremo su questo punto, ho la massima fiducia nella mia squadra e so che mi darà il pacchetto migliore, indipendentemente dalle condizioni meteo”.

24th agosto, 2017

