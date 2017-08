Moto2 Preview Silverstone: Manzi: “Qui c’è stata la svolta della mia carriera”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Preview Gp Silverstone – Lo Sky Racing Team VR46 è pronto ad affrontare la dodicesima tappa del calendario, in una pista molto speciale per Stefano Manzi: qui esordì l’anno scorso come wild cald e ottenne il quarto posto.

La svolta nella carriera di Manzi è arrivata proprio grazie alla gara di Silverstone e quest’anno spera di poter replicare il risultato:

“Silverstone ha un significato particolare per me. Lo scorso anno correvo il GP come wild card: 34esimo in qualifica e quarto sotto la bandiera a scacchi. Una rimonta incredibile che ha significato la svolta. In pochi giorni è cambiato tutto: sono entrato nell’Academy e poi nel Team Sky. Sarebbe bello onorare questo appuntamento con un gran risultato”.

Francesco Bagnaia nelle ultime due gare è andato vicino al podio; attualmente è quinto in campionato con 100 punti:

“Arrivo a Silverstone dopo due weekend davvero positivi. A Brno siamo stati tra i più veloci, mentre in Austria ho sfiorato il podio. Un’ottima base di partenza per affrontare questo GP nel migliore dei modi. Nel 2016, in Moto3, sono salito sul podio dopo una gara rocambolesca”.

24th agosto, 2017

Tag:Francesco Bagnaia, Gp Silverstone, Moto2, Motomondiale 2017, Sky Racing Team VR46, Stefano Manzi