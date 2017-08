Moto2 Preview Gp Silverstone: Marini e Baldassarri fiduciosi per il weekend

di Jessica Cortellazzi

Moto2 Gp Silverstone – Dopo la giornata di test a Spielberg, il Forward Racing Team torna al lavoro per il weekend inglese dove i piloti Luca Marini e Lorenzo Baldassarri, sperano di poter ottenere un buon risultato.

Dopo il problema al pneumatico nel gran premio d’Austria, Luca spera di poter portare a casa un buon piazzamento a Silverstone, una delle sue piste preferite:

“Il tracciato di Silverstone mi piace molto, soprattutto per le sue curve veloci. La pista è larga e la guida molto scorrevole e penso che siano pochissimi i piloti a cui non piace questo genere di impostazione. Non c’è bisogno di sottolineare il fatto che dovremo tenere il meteo costantemente monitorato, dato che il clima inglese non è certo famoso per il sole splendente. In ogni caso, come abbiamo già dimostrato quest’anno, possiamo essere competitivi con entrambe le condizioni climatiche, sia con asfalto asciutto che bagnato, saremo pronti ad affrontare qualsiasi circostanza. Sono certo che potrò fare bene perché la è sempre divertente girare”.

Dopo l’out in Austria e il forfait nei test per i postumi della caduta, Lorenzo spera nel bel tempo per poter fare una buona gara:

“Sono davvero felice che il prossimo GP sia dietro l’angolo, così possiamo lasciarci alle spalle l’ultima gara, finita ancor prima di iniziare. Nel complesso, durante il week end in Austria mi sentivo già meglio fisicamente, ma purtroppo a causa della caduta ho riportato una leggera contusione alla spalla. Fortunatamente ora sto di nuovo bene e pensando a Silverstone posso dire che il tracciato mi piace molto, la pista è lunga ed è divertente girare li. Ovviamente durante il week end dovrò ancora lavorare sulla fiducia in sella e spero che il tempo sia dalla nostra parte dalla prima sessione libera in poi, in tal modo potrò recuperare passo dopo passo. Non vedo l’ora dell’inizio di questo fine settimana, durante in quale darò come sempre il mio massimo per portare a casa un buon risultato.

24th agosto, 2017

