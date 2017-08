MotoGP Silverstone Preview: Vinales, “Darò il massimo per ripetere la vittoria dello scorso anno”

di Gianluca Rizzo

GP Silverstone MotoGP Yamaha Team – Dopo il poco brillante Gran Premio d’Austria, e la giornata positiva di test a Misano, Maverick Vinales è pronto e carico per la dodicesima tappa del Motomondiale 2017: il Gran Premio di Gran Bretagna.

Su questo tracciato lo scorso anno, in sella alla Suzuki, il pilota spagnolo ottenne il primo successo in classe regina. Adesso sarà importantissimo ripetere quel risultato per riallacciare il distacco in classifica da Marquez, arrivato a 24 punti.

I test a Misano di domenica scorsa, qui troverete il resoconto, sono stati fondamentali per il #25 che, a quanto sembra, ha ritrovato il giusto feeling con la moto, proprio prima di scendere i pista su uno dei sui circuiti preferiti.

Queste le parole di Maverick Vinales: “Sono davvero entusiasta di tornare a Silverstone. E’ una pista speciale per me, qui ho vinto la mia prima gara di MotoGP l’anno scorso, quindi darò il 100%. Abbiamo completato il test privato di Misano con una buona sensazione e lavoreremo sodo per trovare un buon set-up quando inizieremo a lavorare a Silverstone il venerdì. Mi piace molto la pista, perché ci sono molte curve veloci, molte chicanes, e questo è qualcosa che si adatta molto al mio stile di guida. Onestamente, è una dei circuiti migliori del calendario. È uno dei Gran Premi che attendo con più ansia e dove desideroso andare bene. Farò del mio meglio e darò il massimo per ripetere la vittoria dello scorso anno.

Foto: A. Farinelli

23rd agosto, 2017

