MotoGP Silverstone Preview: Valentino Rossi, “Voglio lottare per il podio”

di Gianluca Rizzo

GP Silverstone MotoGP Yamaha Team – I test di Misano di domenica scorsa, qui il resoconto, sembrano aver ridato la carica a Valentino Rossi, dopo il Gran Premio d’Austria chiuso al settimo posto.

Il “Dottore” spera di aver trovato la giusta direzione durante i test, per affrontare al meglio il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale, in programma per questa domenica.

La pista di Silverstone è rientrata nel calendario solo nel 2010, edizione saltata dal #46 a causa di un infortunio. Su questo tracciato è riuscito a vincere solo nel 2015 e a salire sul podio in altre due occasioni, nel 2014 e nel 2016, in entrambe le edizione chiuse sul gradino più basso del podio.

Per il campione di Tavullia sarà una tappa fondamentale, il quarto posto in classifica mondiale e i 33 punti di svantaggio da Marquez vanno recuperati e sopratutto sarà fondamentale finire davanti allo spagnolo per evitare che possa allungare ulteriormente in classifica.

In occasione del Gran Premio di Silverstone il 9 volte iridato, raggiungerà la stratosferica quota di 300 GP in Top Class.

Queste le parole di Valentino Rossi: “Andiamo a Silverstone dopo una giornata di prove a Misano e voglio tornare subito in pista per scoprire se siamo riusciti a trovare soluzioni positive per migliorare la nostra moto. Silverstone è una pista molto divertente e bella, ma anche molto esigente. Questo tracciato è molto lungo e ci sono tanti cambi di direzione ad alta velocità. È importante trovare un perfetto set up della moto, in frenata e nelle curve veloci. E’ una pista davvero bella per me e per il mio stile di guida. Voglio fare un buon fine settimana e lottare per il podio.”

Foto: A.Farinelli

23rd agosto, 2017

Tag:Gp Gran Bretagna, Gp Silverstone, m1, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Preview Gp Gran Bretagna, Preview Gp Silverstone, Valentino Rossi, Yamaha