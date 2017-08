Moto3 Preview Silverstone: Di Giannantonio determinato a fare una “gara come si deve”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Gp Silverstone – Il pilota del team Del Conca Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, è determinato a fare bene nella pista dove l’anno scorso è stato autore di una super rimonta.

Diggia attualmente è quinto nella classifica mondiale con 95 punti e vuole rifarsi dopo la gara difficile in Austria:

“Pista bellissima e lo scorso anno abbiamo fatto una gara spettacolare. In Austria non è andata come volevamo, ma il setting che abbiamo trovato è ottimo e in Inghilterra possiamo fare davvero bene. Siamo pronti per fare una gara “come si deve” e trovare quei risultati che aspettiamo già da un po’ ormai”.

23rd agosto, 2017

Tag:Del Conca Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gp Silverstone, Moto3, Motomondiale 2017