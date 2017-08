Moto3 Preview Silverstone: Bastianini, “Voglio dimostrare il nostro potenziale”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Preview Gp Silverstone – Il pilota del team Estrella Galicia 0.0, Enea Bastianini, l’anno scorso partì dalla prima fila e concluse il gran premio al settimo posto.

Enea spera di poter finalmente lottare fino alla bandiera a scacchi con il gruppo di testa; il riminese è decimo in campionato con 65 punti:

“La gara in Inghilterra è sempre complicata per via delle condizioni meteo; l’anno scorso ho avuto delle buone sensazioni infatti sono riuscito a qualificarmi in seconda posizione mentre in gara ho terminato settimo. In Austria siamo migliorati su molti aspetti come ad esempio riuscire ad avanzare in griglia di partenza ma non abbiamo potuto sfruttare il vantaggio in gara. Perciò ho molta voglia di lottare con il gruppo di testa e dimostrare il nostro potenziale”.

Il primo turno delle prove libere della classe Moto3 è venerdì mattina alle 10:00.

23rd agosto, 2017

Tag:Enea Bastianini, estrella galicia 0.0, Gp Silverstone, Moto3, Motomondiale 2017