Moto3: Masia firma un contratto biennale con il Team Platinum Bay Real Estate

Dopo il sorprendente esordio nel gran premio d’Austria, dove sostituiva Darryn Binder, Jaume Masia ha convinto il team, in particolare Fiorenzo Caponera che ha espresso subito il desiderio di averlo con lui per i prossimi due anni.

L’ingaggio del pilota spagnolo ha davvero dell’incredibile se si pensa che è bastata solo la gara d’esordio nel motomondiale, dove ha concluso con il nono tempo, per assicurarsi un contratto biennale:

“Sono davvero molto felice di entrare a far parte del Team Platinum Bay per i prossimi due anni e sono grato per la loro fiducia in me. Sapere di avere a disposizione almeno due anni mi darà la fiducia e la calma per concentrarmi il primo anno sul mio adattamento al Motomondiale con l’obiettivo principale di arrivare pronto al secondo anno per giocarmela con i migliori. Mi sono sentito così bene fin dall’inizio con la Squadra durante la mia prima gara con loro in Austria, e questo mi ha fatto subito pensare che il team Platinum Bay fosse l’opzione migliore per il mio debutto nel Campionato del Mondo. Infine, voglio ringraziare la Cuna de Campeones per avermi dato l’opportunità di correre quest’anno nel FIM CEV, ha significato molto per me, senza il loro appoggio non sarebbe stato possibile”.

Il team manager Fiorenzo Caponera ha spiegato perché ha deciso di scommettere sul pilota spagnolo:

“La storia dell’ingaggio di Jaume è davvero una bella favola a lieto fine come quelle che ci raccontavano i nostri nonni tanti anni fa. Il giovane Pilota ha esordito sul circuito austriaco in sostituzione dell’infortunato Darryn Binder. Da subito il feeling tra il Team e il ragazzo è stato incredibile, la sua determinazione e la sua maturità agonistica hanno impressionato tutti immediatamente, la sua freschezza disarmante e il suo talento indiscutibile hanno definitivamente conquistato la Squadra e il Title Sponsor. Finita la gara ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: questo Pilota deve essere nostro, possiamo e vogliamo crescere questo ragazzo e portarlo al debutto nel Campionato del Mondo di Motociclismo. Jaume ha pensato la stessa cosa di noi e si è detto io con questo Team voglio lavorare, crescere e vincere. E’ stato un reciproco, fantastico colpo di fulmine e oggi siamo veramente felici di poter annunciare che Jaume farà parte dei nostri programmi per almeno due anni”.

23rd agosto, 2017

