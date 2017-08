MotoGP Silverstone Preview: Pedrosa, “Lo scorso anno gara difficile, sarà cruciale la scelta delle gomme”

di Alessio Brunori

GP Silverstone MotoGP Repsol Honda Team – Il Motomondiale sbarca a Silverstone, teatro della dodicesima tappa della stagione. Dani Pedrosa, terzo nell’ultima gara disputata al Red Bull Ring, arriva dopo il positivo test di Misano, dove ha provato diversi setting per la sua Honda RC213V. In Gran Bretagna vanta due podi in MotoGP, 3° nel 2012 e nel 2013. A lui la parola.

“La squadra sta lavorando bene, in Austria abbiamo ribaltato una fine settimana difficile per ottenere un risultato positivo in gara. Ora andiamo su una pista difficile, con molte buche e dove il clima è sempre instabile! – ha detto Dani Pedrosa – Dovremo cercare di migliorare e dovremo essere concentrati, perché l’anno scorso è stata una gara difficile. Sarà importante la scelta degli pneumatici e servirà una buona messa a punto per essere pronti per la gara di domenica.”

