MotoGP Silverstone Preview: Marc Marquez, “L’obiettivo è lottare per il podio”

di Alessio Brunori

GP Silverstone MotoGP Repsol Honda Team – Marc Marquez, reduce dal secondo posto del Red Bull Ring, con la vittoria sfumata in un ultimo “disperato” attacco all’ultima curva nei confronti di Andrea Dovizioso, arriva a Silverstone con l’obiettivo di lottare per il podio.

Dopo la gara è stato protagonista di una giornata di test positiva a Misano, dove ha cercato la miglior messa a punto per la sua RC213V. A Silverstone Marquez ha 2 vittorie, 1 in 125 (2010) e 1 in MotoGP (2014), più ulteriore 2 podi e 5 pole position. A lui la parola.

“Passo dopo passo, siamo stati in grado di trovare una buona base per la nostra moto e questo è molto positivo, uno dei miei obiettivi è quello di essere sempre lì davanti ed essere molto costante in tutte le piste e in tutte le condizioni – ha detto Marc Marquez – Naturalmente cercheremo di esserlo anche a Silverstone, un circuito che mi piace, anche se sappiamo che sarà un circuito impegnativo, visto come sono forti i nostri avversari. L’anno scorso abbiamo fatto un buon lavoro durante il fine settimana e solo il giorno della gara probabilmente non abbiamo fatto la scelta perfetta con la gomma anteriore. Quest’anno cercheremo di fare di tutto per essere in grado di lottare per il podio.”

Foto: Alex Farinelli

22nd agosto, 2017

Tag:Gp Gran Bretagna, Gp Silverstone, Honda Rc213v, Honda RC213V 2017, Hrc Honda, Marc Marquez, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Preview Gp Gran Bretagna, Preview Gp Silverstone, Repsol Honda Team