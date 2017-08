MotoGP Silverstone: Tutti a caccia della volpe Marquez. Date, Orari e Info

di Gianluca Rizzo

Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP – Il Motomondiale sbarca oltre manica, prossima tappa Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del calendario.

L’ultimo appuntamento della classe regina, il Gran Premio d’Austria, ci ha regalato grandissime emozioni, soprattutto nel duello finale tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, vinto poi dal forlivese. La vittoria del pilota Ducati, terza della stagione, ha permesso di rosicchiare qualche punto in classifica generale al campione del mondo in carica, che adesso è a quota 174 punti, contro i 158 di DesmoDovi.

Chi non è riuscito a recuperare sono invece stati i piloti Yamaha ufficiali, che al momento, accusano un ritardo di 24 punti, Maverick Vinales, e 37, Valentino Rossi. Entrambi i piloti sono stati autori di una prestazione mediocre, causata dallo scarso rendimento delle due M1.

I quattro piloti, più Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, con le rispettive squadre, hanno approfittato della pausa tra un Gran Premio e l’altro per una sessione di test sul circuito di Misano. domenica in pista Honda e Yamaha, il cui resoconto troverete qui, mentre lunedì e martedì Ducati (qui l’approfondimento)

info Gp Silverstone –

Il Gran Premio di Gran Bretagna è una tappa storica del Motomondiale, che fa parte del calendario dal 1977. Fino al 1986 si è sempre disputato sul circuito di Silverstone, poi nel 1987 venne trasferito sul circuito di Donington Park, per poi tornare nella sua casa originaria nel 2010, dopo che il circuito venne sottoposto a una approfondita ristrutturazione. ‘attuale conformazione del circuito misura 5.2 Km, e conta 6 curve a sinistra e 9 a destra. Il primato di maggior numero di vittorie al Gran Premio di Gran Bretagna spetta a Valentino Rossi, che conta ben 7 successi, ma sul tracciato di Silverstone è salito sul gradino più alto del podio solo nel 2015. Lo scorso anno fu Maverick Vinales ad aggiudicarsi la vittoria, prima in categoria.

Meteo Gp Silverstone –

Il tipico clima Inglese farà compagnia al Motomondiale per tutto il fine settimana. Continue schiarite e precipitazioni caratterizzeranno il venerdì e il sabato, mentre è attesa pioggia pioggia per tutta domenica.

Orari Gp Silverstone –

Per via del fuso orario con e per la concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 del Belgio, gli orari cambieranno come riportato di seguito (ora italiana)

Venerdì 25 Agosto

FP1 Moto3 10.00-10.40

FP1 MotoGP 10.55-11.40

FP1 Moto2 11.55-12.40

FP2 Moto3 14.10-14.50

FP2 MotoGP 15.05-15.50

FP2 Moto2 16.05-16.50

Sabato 26 Agosto

FP3 Moto3 10.00-10.40

FP3 MotoGP 10.55-11.40

FP3 Moto2 11.55-12.40

Qualifiche Moto3 13.35-14.15

FP4 MotoGP 14.30-15.00

Q1 MotoGP 15.10-15.25

Q2 MotoGP 15.35-15.50

Qualifiche Moto2 16.05-16.50

Domenica 27 Agosto

Warm Up Moto3 9.40-10.00

Warm Up Moto2 10.10-10.30

Warm Up MotoGP 11.40-11.00

Gara Moto3 12.00

Gara Moto2 13.20

Gara MotoGP 15.00

Dove vedere il Gp Silverstone –

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. TV8 trasmetterà in differita le qualifiche del sabato e le gare con i seguenti orari:

Sabato 26 Agosto

Sintesi qualifiche delle tre categorie 16.35-17.40

Domenica 27 Agosto

Gara Moto3 16.15

Gara Moto2 17.40

Gara MotoGP 19.30

21st agosto, 2017