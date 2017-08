MotoGP: Rossi, una “carezza” per la famiglia Hayden

di Gianluca Rizzo

MotoGP Valentino Rossi casco Hayden – A poco meno di 3 mesi dalla scomparsa di Nicky Hayden, deceduto all’ospedale di Cesena in seguito ad un incidente in bicicletta, Valentino Rossi ha deciso di regalare alla famiglia del campione del mondo della MotoGP 2006, il casco utilizzato in occasione del Gran Premio del Mugello.

Nel casco recapitato alla famiglia vi è anche una dedica firmata, con scritto: “A tutta la famiglia Hayden. Ho sempre trascorso dell’ottimo tempo in compagnia di Nicky e di tutti voi.”

A questo proposito il fratello minore di Nicky, Roger Hayden, ha voluto ringraziare Rossi pubblicando su Twitter il messaggio e le foto del casco.

21st agosto, 2017

Tag:Casco Valentino Rossi, Dedica a Nicky Hayden, Gp Mugello Casco Rossi, Nicky Hayden, Valentino Rossi