MotoGP: Karel Abraham rinnova con Ducati Aspar

di Alessio Brunori

Ducati Aspar – Karel Abraham correrà anche nella prossima stagione con Pull&Bear Aspar Team. Il pilota ceco sarà ancora in sella ad una Ducati (da decidere ancora se sarà GP16 o GP17) e avrà come team-mate il confermato Alvaro Bautista. Il suo miglior risultato stagionale (guida la GP15) è stato il settimo posto di Assen.

“Per il gruppo Aspar è fonte di soddisfazione rinnovare con Karel Abraham. Quando abbiamo firmato l’anno scorso abbiamo capito che avrebbe potuto fare un buon lavoro, ma i risultati che ha ottenuto sono stati una sorpresa molto positiva. Ha fatto molto meglio di quanto ci aspettassimo, proprio dalla preseason, e ha poi continuato a migliorare gara dopo gara – ha detto il General Manager Jorge Martínez “Aspar” – Siamo soddisfatti e continueremo a lavorare per centrare obiettivi ancora più grandi.”

“Sono molto felice di aver firmato nuovamente con il team Aspar e di poter continuare con lo stesso gruppo di persone, una cosa molto importante per me – ha detto Karel Abraham – Sono molto felice, sono già in attesa di una nuova sfida per la prossima stagione ma ora devo concentrarmi sul resto di questa, il più importante. Come ho detto, sono molto felice, ma dobbiamo concentrarci sul presente.”

21st agosto, 2017

Tag:Abraham rinnovo Ducati Aspar, Ducati, Ducati MotoGP, Karel Abraham, MotoGP, Motomondiale