MotoGP: Il Motomondiale a Motegi fino al 2023

di Alessio Brunori

La pista di Motegi, di proprietà della Honda, ospiterà il Motomondiale almeno fino al 2023. Nel compleanno ventennale della pista nipponica è stato annunciato il nuovo accordo che prolunga di cinque anni quello precedente.

“È un onore annunciare il rinnovo del contratto in questa occasione speciale, i vent’anni del circuito. Pensiamo che essere la sede del GP in Giappone sia una cosa estremamente importante – ha detto Susumu Yamashita, Presidente di Mobilityland Corp la società che gestisce il circuito – Vogliamo ringraziare Dorna per l’organizzazione di questo evento in Giappone e per l’opportunità che ci ha dato grazie a questo rinnovo.”

“Siamo molto contenti di annunciare questo rinnovo nel giorno del ventesimo compleanno del circuito. Il Twin Ring è la pista di casa per Honda e il GP del Giappone è quello casalingo per Yamaha e Suzuki – ha aggiunto Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports – Costruttori che hanno fatto la nostra storia. Continueremo questa ottima collaborazione anche in futuro con Mobilityland per aumentare ancora di più il valore del MotoGP.”

Twin Ring Motegi celebrates 20th anniversary of its opening with new five-year deal to host the FIM #MotoGP World Championship 📝 🇯🇵 pic.twitter.com/2QvzgsFydz — MotoGP™🏁🇬🇧 (@MotoGP) 20 agosto 2017

21st agosto, 2017

