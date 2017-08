MotoGP: Honda e Yamaha soddisfatte del Test di Misano

di Alessio Brunori

Test Misano MotoGP – Il Motomondiale tornerà in pista domenica prossima a Silverstone ma le squadre non sono state ferme, Yamaha e Honda hanno infatti provato a Misano e da oggi, sempre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, toccherà alla Ducati insieme ad Aprilia e Ktm.

I test delle due case giapponesi si sono svolti senza avere riscontri ufficiali, ma Valentino Rossi e Maverick Vinales si sono concentrati sulla ricerca del miglior setup in vista del Gran Premio che di disputerà il prossimo 10 settembre. Rossi ha percorso circa 85 giri, mentre Vinales 90.

Il problema della M1 2017 è il consumo della gomma posteriore ed è proprio su questo punto che si è concentrato il lavoro.

Se in casa Yamaha nessuno ha parlato, in Honda a farlo è stato Livio Suppo, che ha parlato di “Test soddisfacenti”. Suppo ha detto: “Siamo soddisfatti, anche se non avevamo nulla di nuovo e ci siamo evidentemente concentrati sui setting che utilizzeremo per la gara”, queste le poche parole del Team Principal così come riportate da Sky Sport.

End of a good day of work at Misano World Circuit Marco Simoncelli. Next stop, the #BritishGP in one week time! ✊ #repsolhondateam #test pic.twitter.com/tg6psbNxvt — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) 20 agosto 2017

21st agosto, 2017

