MotoGP: Ducati a Misano con Pirro, martedì in pista Dovizioso e Lorenzo

di Alessio Brunori

Test Misano Ducati MotoGP – Ieri a Misano hanno girato la Yamaha con Valentino Rossi e Maverick Vinales e la Honda con Marc Marquez, Dani Pedrosa e Cal Crutchlow.

Oggi è il turno di Ducati, Aprilia e KTM. La casa di Borgo Panigale vedrà oggi protagonista il tester Michele Pirro, mentre domani in pista ci saranno Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo.

Oltre a prove di setup in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, continuerà il paragone tra la nuova carena, portata al successo da Dovizioso in Austria e quella di Danilo Petrucci, leggermente più grande e con un profilo in più.

Mentre i piloti del Team interno avevano promosso la nuova carena, il ternano del Pramac Racing, non si era detto soddisfatto, soprattutto per la velocità persa in rettilineo. In pista anche Aprilia e KTM.

21st agosto, 2017

Tag:Andrea Dovizioso, Ducati GP17, Ducati MotoGP, Jorge Lorenzo, Michele Pirro, Misano, Test Aprilia Misano, test Ducati Misano, Test Misano MotoGP