SBK, Prosecco DOC German Round, Gara2: Davies pigliatutto

di Michela Alitta

All’EurospeedWay Lausitzring Chaz Davies completa una strepitosa doppietta per la Ducati, al termine di una corsa magistrale in cui ha saputo sfruttare le occasioni giuste per prendersi la leadership su Rea e Melandri.

La festa Ducati é completata dal terzo posto di Marco Melandri: il pilota italiano é stato per larghi tratti il leader della gara grazie a una Panigale più bilanciata dopo le modifiche nel warm up.

Cambiamenti che hanno riguardato soprattutto la sospensione posteriore, che ha assicurato stabilitá e confidenza in accelerazione.

Tra di loro troviamo Jonathan Rea che ha provato a contendere la vittoria a Davies ma date le insidie che riserva la pista, e al meteo che negli ultimi giri minacciava pioggia, non ha forzato molto.

Il deluso della giornata è sicuramente Tom Sykes, quarto ma con un distacco di circa 10 secondi.

In classifica lo svantaggio da Rea aumenta a 70 punti.

Quinto posto per Alex Lowes, che precede un Leon Camier autore di un weekend davvero consistente con MV Agusta, e un Lorenzo Savadori in grande forma con Aprilia in Germania nonostante qualche fastidio per un ascesso a un dente.

Sfortunato invece il compagno di team Eugene Laverty che ha dovuto abbandonare la corsa al 13esimo giro.

Ottava posizione per Jordi Torres che riesce a stare davanti all’idolo di casa e pilota BMW Markus Reiterberger, autore di una prestazione molto buona.

Conclude la top ten Xavi Fores, che per lunghi tratti di gara è stato in lotta con i primi.

Fine settimana da dimenticare per Van der Mark, oggi 11esimo dopo che ieri è stato frenato da un problema di pressione a una gomma.

Delusione in casa Honda con Stefan Bradl, che oggi é sceso in pista nonostante il dolore al gomito infortunato, che ha concluso solo 13esimo e con Davide Giugliano 17esimo.

Prossimo appuntamento, tra poco più di un mese a Portimao.

20th agosto, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, EuroSpeedway Lausitz, Lausitzring, prosecco doc german round, prosecco doc german round 2017, Prosecco doc german round gara1, prosecco doc german round gara2, Wsbk