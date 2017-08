Moto3: Arbolino firma con il team Marinelli Rivacold Snipers

di Jessica Cortellazzi

Sarà Tony Arbolino a sostituire Romano Fenati nel team Marinelli Rivacold Snipers con un contratto biennale e un’opzione per il terzo anno.

Dopo quattro anni con il team Sic58 Squadra Corse, il giovane pilota ha deciso di iniziare una nuova avventura:

“Dopo 4 anni con lo stesso team, era arrivato per me il momento di cambiare e di provare una nuova strada. Sono contento di questa decisione, per la mia crescita personale e professionale. Il team Snipers è un team familiare sì ma con una grande esperienza tecnica e un programma di più anni è la cosa migliore per lavorare bene insieme. Vorrei ringraziare la mia squadra attuale, per avermi portato fin qua. Ora è importante concludere questa stagione nel migliore dei modi “.

Soddisfazione anche da parte del team manager Stefano Bedon:

“Tony ci è piaciuto subito per la modestia innata e la propensione ad imparare che ha espresso. A quell’età i ragazzi sono delle spugne e noi, con Romano Fenati (i due sono molto amici), tenteremo di fargli assorbire i concetti giusti per andare forte. Dal canto suo, il ragazzo, è determinatissimo e ha una carica agonistica incredibile“.

