MotoGP: Loris Capirossi in sella alla Suzuki GSX-RR, il suo racconto – Video

di Alessio Brunori

Loris Capirossi (attuale responsabile della sicurezza e membro della Direzione della Gara del Motomondiale) ha potuto provare la Suzuki GSX-RR che prende parte al campionato del mondo MotoGP con Andrea Iannone e Alex Rins.

Lo ha fatto sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, un evento televisivo che ha visto il più giovane pilota a vincere un titolo (125cc 1990, quando aveva 17 anni) provare tutte le MotoGP. Ecco cosa ha raccontato.

“È stata un’opportunità veramente fantastica. Vorrei ringraziare la Suzuki perché è stato come tornare al passato. Ho corso con Suzuki ed è per questo che è stato doppiamente emotivo.”

Spiega il motivo per cui sei salito in sella alla Suzuki GSX-RR 1000?

“E’ un progetto Dorna che mi ha voluto far rovare tutte le MotoGP su circuiti diversi e a Brno ho guidato la Suzuki. Lo abbiamo fatto con le telecamere per la Tv. Penso che sia una buona cosa per i fan.”

E’ stato straordinario provare nuovamente una MotoGP?

“Sì, ho parlato con alcuni dei miei vecchi meccanici: avrei pagato un sacco di soldi per ripetere il test.”

Quanti giri hai percorso?

“Ho fatto circa nove giri. Ho dovuto fare un giro con un commento in italiano, un altro in spagnolo e un altro in inglese.”

Quanto sono cambiati i prototipi MotoGP?

“Onestamente, ora le moto si sono evolute molto, soprattutto nel cambio; Sono molto veloci. E i motori sono molto più elettrici. Io ho gareggiato con la 800cc e questa era una 1000cc, quindi è difficile fare un confronto. Sicuramente in termini di velocità massima non sono cambiati così tanto, ma hanno più potenza.”

Qual è stata la cosa più affascinante di questo test?

“La cosa più affascinante è stata guidarla. Sono molto fortunato; Dorna mi ha dato la fantastica opportunità di poter guidare tutte le MotoGP in una stagione, quindi mi sento privilegiato. Mi sento come un bambino. Anche tornarea guidare un Suzuki…. Pff, la mia prima moto era un Suzuki ed è un marchio molto speciale.”

Avevi mai provato a correre e parlare contemporaneamente al microfono?

“Lo avevo già fatto in precedenza con una moto da strada ed era molto facile, ma con la MotoGP i tempi di reazione sono più ridotti, c’è tanta potenza e per questo è molto più difficile.”

Hai anche toccato l’asfalto con il gomito

“Sì, sì, (ride, ndr). La cosa più bella è che negli ultimi quattro anni lo stile di guida è cambiato molto. Ora i piloti si appoggiano molto più di quanto facevamo noi. Queste moto permettono di toccare il gomito anche in gara, quindi sono molto performanti.”

Dopo aver avuto un’occasione così, torna la voglia di correre?

“No, no. La cosa più bella di guidare una moto è che ci si sente nuovamente giovani, ma ci si rende anche conto di quanto coraggiosi siano i piloti del MotoGP.”

Video Loris Capirossi Suzuki MotoGP Brno



17th agosto, 2017

Tag:Capirossi Test Suzuki MotoGP, Loris Capirossi, MotoGP, MotoGP 2017, Suzuki GSX-RR, Suzuki Motogp, Video Capirossi Test Suzuki MotoGP