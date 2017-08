Moto2: Navarro rinnova con Federal Oil Gresini per il 2018

di Jessica Cortellazzi

Il team Federal Oil Gresini schiererà nuovamente in pista Jorge Navarro per la stagione 2018; allo stesso modo, anche lo sponsor indonesiano ha rinnovato la collaborazione con la squadra italiana.

La prima parte di stagione per il rookie, Jorge Navarro, è andata più che discretamente; lo spagnolo è tredicesimo nella classifica piloti e ha ottenuto il sesto posto sia al Montmelò che al Sachsenring:

“Sono davvero felice di rinnovare per un altro anno con il Team Gresini Moto2 e di avere ancora Federal Oil al nostro fianco. Credo di essere nel posto giusto: un team che ha tutto per vincere e soprattutto una squadra che ha fiducia in me. Sarà fantastico poter dare continuità al lavoro di quest’anno, un lavoro che inizia a dare i suoi frutti e che speriamo di migliorare gara dopo gara già in questa seconda parte di stagione”.

Soddisfazione anche per Fausto Gresini, felice di rinnovare sia con il pilota spagnolo che con il main sponsor:

“Sono molto contento di avere Federal Oil insieme a noi per la settima stagione consecutiva a conferma di un connubio fondato sul lavoro svolto con professionalità, valori condivisi e passione. L’obiettivo sarà sempre quello di vedere primeggiare la moto con i nostri colori. Abbiamo deciso di rinnovare la fiducia a Jorge Navarro e Federal Oil ci ha sostenuto anche in questa scelta. Siamo molto soddisfatti di Jorge e dei suoi progressi: era importante lavorare ancora insieme per dare continuità ad un progetto con basi solide e visione di lungo termine”.

Tag:Fausto Gresini, Jorge Navarro, Moto2, Motomondiale 2017, Team Federal Oil Gresini Moto2