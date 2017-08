Moto2: test positivo per Luca Marini, forfait di Baldassarri

di Jessica Cortellazzi

Il Forward Racing Team è sceso in pista a Spielberg per una giornata di test; Lukas Tulovic ha sostituito Lorenzo Baldassarri che ha preferito riposarsi dopo la caduta.

Marini ha provato un nuovo tipo di freno posteriore e le nuove forcelle Öhlins; le prime sensazioni sembrano essere positive:

“Innanzitutto vorrei dire che sono davvero felicissimo di essere qui e di aver avuto la possibilità di fare i test ufficiali oggi qui in Austria. È stata un’esperienza incredibile per me girare nella stessa pista dei piloti che gareggiano nel Campionato del Mondo e ho potuto imparare davvero tanto. Sono tutti molto forti, ma ho provato a fare del mio meglio per cercare di seguire la loro scia. Mi sento davvero soddisfatto per i risultai che porto a casa, ho avuto la possibilità di provare diversi aggiustamenti di setup della moto e di approfittare della grande esperienza dei tecnici di Forward Racing. Ci siamo migliorati con ogni uscita e abbiamo lavorato in una buona direzione. Sono certo che questa occasione sarà molto utile per la prossima gara che avrò in Spagna. Ringrazio con tutto il cuore Giovanni e tutti i ragazzi della squadra per questa opportunità e la magnifica giornata passata insieme”.

16th agosto, 2017

