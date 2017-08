Moto2: giornata di test positiva per Morbidelli

di Jessica Cortellazzi

Il team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS, ieri è sceso in pista per una giornata di test; positive le sensazioni per Franco Morbidelli.

Franco ha lavorato principalmente sugli aggiornamenti delle forcelle anteriori Öhlins, sul telaio della sua Kalex ed ha testato un nuovo pneumatico posteriore Dunlop. Una piccola caduta alla curva 10 non ha compromesso la giornata di lavoro:

“Abbiamo lavorato maggiormente sul setup della moto, aggiustamenti per ricavare ancora di più potenziale. Vinciamo ma non sono sempre il più veloce e c’è sempre qualcosa da migliorare. Abbiamo provato diverso materiale ed il feeling è stato positivo. Abbiamo testato anche un nuovo pneumatico posteriore Dunlop ma credo che ci serviranno più giri in diversi circuiti per trarre delle conclusioni. Tutto sommato è stato un buon test per noi e ora possiamo rilassarci per qualche giorno, prima di pensare a Silverstone”.

