Moto2 Austria Gara: Bagnaia, “Nel complesso è stato un buon weekend”

di Jessica Cortellazzi

Moto2 GP Spielberg 2017 – Buona prestazione di Pecco Bagnaia che ha concluso in quarta posizione; gara sfortunata per Stefano Manzi, costretto al ritiro.

Pecco Bagnaia si conferma tra i migliori rookie di questa stagione; nonostante qualche difficoltà ad inizio gara, è riuscito a raggiungere i piloti più veloci, ottenendo la quarta posizione che lo porta in quinta posizione nel mondiale con 100 punti:

“Una gara davvero lunga, soprattutto per me che ho girato quasi tutto il tempo da solo. Ho faticato in partenza, poi ho cercato di ricucire il gap con il primo gruppo, ma è stata dura. Ho fatto del mio meglio, ma, nella foga di recuperare, sono uscito dal tracciato e sono stato costretto a cedere la posizione a Pasini. L’ho sorpassato un’altra volta, e, negli ultimi giri, avevo Luthi nel mirino. Ci ho provato, senza successo. Nel complesso un buon weekend: siamo stati competitivi, ma dobbiamo continuare a lavorare per essere più veloci nelle fasi iniziali di gara”.

Stefano Manzi è stato coinvolto in un incidente alla partenza; ha ripreso parte alla gara ma per la fretta di rimontare è caduto:

“Una gara più breve del previsto: sono partito bene, ho recuperato subito diverse posizioni, ma alla prima curva sono rimasto coinvolto nella caduta collettiva. Ho ripreso la corsa, ma ormai ero in fondo al gruppo. Ho provato a recuperare, ma non avevo più lo stesso feeling e, dopo qualche giro, mi sono ritrovato a terra senza poter fare nulla per impedirlo”.

14th agosto, 2017

