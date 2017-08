MotoGP Austria, Gara: Petrucci, “Sentivo di poter recuperare, poi il dashboard mi ha segnalato di tornare ai box”

di Gianluca Rizzo

Gp Austria Red Bull Ring MotoGP Ducati Pramac – Bottino magro per il team senese al Gran Premio d’Austria, undicesimo round del Motomondiale 2017.

Danilo Petrucci è partito male allo spegnimento dei semafori, muovendosi leggermente poco prima dello spegnimento dei semafori, e poi impennando. Due giri dopo è stato costretto a rientrare ai box per un problema tecnico. Il ritiro sebra essere stato causato da un guasto alla pompa dell’olio, e non è la prima volta che il ternano rimane a piedi a causa di questo problema.

Queste le parole di Danilo Petrucci: “Sono molto deluso. In tutto il week end non abbiamo avuto velocità. Abbiamo fatto un gran lavoro nelle qualifiche ma il feeling non è mai stato al top. Dopo la partenza difficile sentivo comunque di poter recuperare. Poi il dashboard mi ha segnalato di tornare ai box”.

Dall’altra parte del box, Scott Redding, partito dalla quinta fila, è riuscito a rimontare fino alla dodicesima posizone, ma il poco feeling non gli ha permesso di entrare in top ten.

“Se devo essere sincero sono soddisfatto di questo week end.”Ha detto il pilota inglese, che ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto dei passi in avanti giorno dopo giorno. La gara non è stata facile ma sono soddisfatto. Vado a Silverstone, nel mio Gp di casa, con grande fiducia”.

