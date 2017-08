MotoGP Austria, Gara: Crutchlow, “Non ci sono scuse, so di non aver guidato benissimo”

di Gianluca Rizzo

Gp Austria Red Bull Ring MotoGP Honda LCR – Gara da dimenticare per Cal Crutchlow, che in Austria ha chiuso in 15esima posizione.

Il pilota inglese, scattato dalla nona casella, è stato intralciato al via, senza riuscire a riprendere il ritmo nel corso della gara. Inoltre la scelta della gomma dura all’anteriore non ha aiutato, infatti, il #35 ha lottato per tutta la gara per tenere in piedi la moto.

Queste le parole di Cal Crutchlow: “Credo che la scelta della gomma anteriore dura fosse quella giusta per me, anche se abbiamo avuto delle difficoltà durante la gara; il quindicesimo posto, però, è deludente. L’anno scorso sono dovuto passare dalla pit-lane (come penalità dopo una falsa partenza) ed ho comunque fatto più punti di oggi. Durante il weekend non abbiamo mai trovato un setting soddisfacente, ma il problema principale è stato il fatto di aver perso 12 secondi in 6 giri. Sono andato fuori pista tre volte e sono stato ostacolato alla partenza. Quando finalmente ho potuto guidare in solitaria, verso la fine della gara, avevo un buon ritmo. Non ci sono scuse, so di non aver guidato benissimo durante tutto il weekend, ma credo comunque che sarei potuto finire entro i primi otto oggi. In ogni caso, non vedo l’ora di scendere in pista di nuovo per potermi rifare. Sono contento di andare a Silverstone ora, è sempre bello correre “in casa”, soprattutto dopo due gare deludenti”.

Foto: A.Farinelli

13th agosto, 2017

Tag:Austria, Cal Crutchlow, Gara, Gara Red Bull Ring, Gara Spielberg, GP Austria, Gp Spielberg, Honda, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Red Bull Ring, Spielberg, Team Lcr