Moto3 Austria Gara: stoico Martin, “Il podio più bello della mia carriera”

di Jessica Cortellazzi

Moto3 Gp Austria 2017 – Dopo soli quaranta giorni dall’intervento chirurgico, il pilota del team Del Conca Gresini, Jorge Martin, è salito sul terzo gradino del podio.

Un podio che vale come una vittoria, così ha descritto la sua impresa il pilota spagnolo, dolorante e in lacrime per questo grande traguardo raggiunto:

“È un podio, ma anche se non conosco ancora il sapore della vittoria in Moto3, credo che il sapore ci assomigli molto. Sinceramente credevo di avere ritmo per andare a prendere Mir, ma il gruppo che era con me non me l’ha permesso. D’altra parte, con appena 6 giri consecutivi in tutto il fine settimana non ero nemmeno sicuro che avrei finito la gara. È senza dubbio il più bel podio della mia carriera”.

13th agosto, 2017

Tag:Del Conca Gresini Racing, GP Austria, Jorge Martín, Moto3, Motomondiale 2017